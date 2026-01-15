Svi događaji
Od najnovijeg
18:09

7. minut - 2:4 - Orlovi sa dva igrača manje

Imali su naši momci dva napada sa dva igrača manje na terenu, ali nisu uspeli da zatresu mrežu Španije. Sa drge strane prazan gol našeg tima predstavljao je lak zadatak za napad Španaca.

18:07

6. minut - 2:3 - Drži se Srbija

Sedmerac za Španiju, pa brza kontra Srbije i Mihajlo Marsenić uspeva da nađe put do gola.

18:05

4. minut - 1:2 - Ilić sa sedmerca!

Španija igra agresivno od starta, ali se naši momci dobro brane. Sedmerac za naš tim izveo je Nemanja Ilić i to je prvi pogotak za naš tim na EP.

18:03

3. minut - 0:1 - Prvi gol!

Za Španiju!

18:00

Meč je počeo!

Srbija ima prvi napad na ovom meču.

16:58

Prva prepreka - najteža!

Rukometna reprezentacija Srbije započinje Šampionat Evrope u Herningu duelom protiv Španije. 

Pored ove dve selekcije u Grupi A nalaze se Nemačka i Austrija, a u dalji tok takmičenja idu dve provoplasirane reprezentacije.

Srbija je autsajder na ovom meču i kvota na našu reprezentaciju kreće se između pet i šest, u zavisnosti od kladionice. Kvota na nerešen ishod iznosi 11, a na pobedu Španije 1,25.

Nema sumnje da je pred Orlova težak zadatak!