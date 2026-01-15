SRBIJA - ŠPANIJA: Orlovi se muče!
Rukometaši Srbije igraju protiv Španije prvi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu.
7. minut - 2:4 - Orlovi sa dva igrača manje
Imali su naši momci dva napada sa dva igrača manje na terenu, ali nisu uspeli da zatresu mrežu Španije. Sa drge strane prazan gol našeg tima predstavljao je lak zadatak za napad Španaca.
6. minut - 2:3 - Drži se Srbija
Sedmerac za Španiju, pa brza kontra Srbije i Mihajlo Marsenić uspeva da nađe put do gola.
4. minut - 1:2 - Ilić sa sedmerca!
Španija igra agresivno od starta, ali se naši momci dobro brane. Sedmerac za naš tim izveo je Nemanja Ilić i to je prvi pogotak za naš tim na EP.
Prva prepreka - najteža!
Rukometna reprezentacija Srbije započinje Šampionat Evrope u Herningu duelom protiv Španije.
Pored ove dve selekcije u Grupi A nalaze se Nemačka i Austrija, a u dalji tok takmičenja idu dve provoplasirane reprezentacije.
Srbija je autsajder na ovom meču i kvota na našu reprezentaciju kreće se između pet i šest, u zavisnosti od kladionice. Kvota na nerešen ishod iznosi 11, a na pobedu Španije 1,25.
Nema sumnje da je pred Orlova težak zadatak!