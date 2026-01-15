Slušaj vest

Tužilaštvo je potvrdilo da je istražno veće Apelacionog suda u Kolmaru donelo odluku da se Anjel (33) uputi pred porotni sud.

Prema navodima tužilaštva, navodni incidenti odnose se na ćerku njegovog bivšeg trenera, koja je u vreme događaja imala 13 godina. Anjel ima rok od deset dana da uloži žalbu najvišem sudu u Francuskoj, Kasacionom sudu.

Njegov pravni zastupnik zasad nije odgovorio na zahtev za komentar.

Anjel je osvojio dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, u disciplini 200 metara slobodno i u štafeti 4x100 metara slobodno, a profesionalnu karijeru završio je 2016.

Bivši plivač je uhapšen u decembru 2021. godine, kada je priznao da je bio u vezi sa maloletnom osobom, ali je negirao da je bilo prinude.

(Beta)

