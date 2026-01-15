Italija je u trećem kolu prve grupne faze savladala Rumuniju sa 20:6 i završila prvi deo sa tri ubedljive pobede
VATERPOLO
ITALIJA SILOVITO DO PRVOG MESTA: Azuri počistili Rumune, Turska slavila posle drame!
Ovo je bio susret za prvo mesto u grupi D, a Italijani su ga ubedljivo rešili u svoju korist.
Rumunija je prethodno savladala Tursku i Slovačku i bila sigurna za prolaz u drugu fazu i pre ovog meča
Turska je u direktnoj borbi za prolaz u Beogradskoj areni savladala Slovačku posle drame rezultatom 17:16.
Italija, Turska i Rumunija će u drugoj grupnoj fazi formirati grupu sa Grčkom, Hrvatskom i Gruzijom ili Slovenijom. Poslednji mečevi te grupe na programu su u četvrtak uveče.
