Zvezda je u prvom meču u Danskoj slavila sa 3:1.
Ostali sportovi
KUP IZAZIVAČA: Odbojkašice Zvezde se plasirale u četvrtfinale
Odbojkašice Crvene zvezde plasirale su se u četvrtfinale Kupa izazivača, pošto su u beogradskoj hali "Branislav Pokrajac" u revanš meču pobedile danski Holte sa 3:0, po setovima 25:11, 25:20, 25:19.
Najefikasnija u ekipi crveno-belih bila je Nikolina Lukić sa 15 poena, Katarina Stanković je upisala poen manje, a Nađa Antonović je zabeležila 12 poena.
U danskoj ekipi bolja od ostalih je bila Ema Stevnsborg sa 12 poena.
Zvezda će u četvrtfinalu Kupa izazivača igrati protiv Panatinaikosa.
(Beta)
