Slušaj vest

Odbojkašice Crvene zvezde plasirale su se u četvrtfinale Kupa izazivača, pošto su u beogradskoj hali "Branislav Pokrajac" u revanš meču pobedile danski Holte sa 3:0, po setovima 25:11, 25:20, 25:19.

Najefikasnija u ekipi crveno-belih bila je Nikolina Lukić sa 15 poena, Katarina Stanković je upisala poen manje, a Nađa Antonović je zabeležila 12 poena.

U danskoj ekipi bolja od ostalih je bila Ema Stevnsborg sa 12 poena.

Zvezda će u četvrtfinalu Kupa izazivača igrati protiv Panatinaikosa.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviITALIJA SILOVITO DO PRVOG MESTA: Azuri počistili Rumune, Turska slavila posle drame!
profimedia-0847928592.jpg
Ostali sportoviUŽASNE VESTI: Iznenada umrla atletičarka Iva Jović (18)
Iva Jović
Ostali sportoviDEJMON HIL ANALIZIRA: Noris može da osvoji još tri ili četiri šampionske titule u Formuli 1
Lando Noris šampion Formule 1 za 2025.
Ostali sportoviŽESTOKE KAZNE ZA TRENERE! Tajno snimljen pokušaj prevare, a onda je palo priznanje!
Magnus Brevik

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir