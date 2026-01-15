Neverovatno...
SKANDAL TOKOM MEČA SRBIJE I ŠPANIJE! ORGANIZATOR SE ŽESTOKO OBRUKAO! Umesto naše, stavili su zastavu Češke - ovo nije promaklo nikome! Pogledajte šta su uradili
Organizatori Evropskog prvenstva u rukometu našli su se na meti kritika zbog ozbiljnog propusta tokom utakmice prvog kola između Španije i Srbije.
Na poluvremenu susreta koji se igra u danskom Herningu, na zvaničnom profilu takmičenja objavljena je standardna grafika sa rezultatom nakon prvih 30 minuta.
Rukometaši Srbije Foto: Latvian Handball Federation
Međutim, umesto zastave Srbije, na vizualu se našla zastava Češke, što nije promaklo pažnji javnosti.
Na terenu, Španija je u prvom delu igre opravdala ulogu favorita i stekla prednost od 19:15, pa „orlove“ u nastavku očekuje zahtevan zadatak ukoliko žele da preokrenu tok meča.
