Organizatori Evropskog prvenstva u rukometu našli su se na meti kritika zbog ozbiljnog propusta tokom utakmice prvog kola između Španije i Srbije.

Na poluvremenu susreta koji se igra u danskom Herningu, na zvaničnom profilu takmičenja objavljena je standardna grafika sa rezultatom nakon prvih 30 minuta.

Rukometaši Srbije

Međutim, umesto zastave Srbije, na vizualu se našla zastava Češke, što nije promaklo pažnji javnosti.

Na terenu, Španija je u prvom delu igre opravdala ulogu favorita i stekla prednost od 19:15, pa „orlove“ u nastavku očekuje zahtevan zadatak ukoliko žele da preokrenu tok meča.

