SRBIJA NA IVICI PROVALIJE: Rukometaše poraz od Španije doveo na korak od eliminacije već prvog dana Evropskog prvenstva
Srbiju je ovaj poraz doveo u jako tešku situaciju već na startu takmičenja.
Naime na ovom Evropskom prvenstvu su pravila nešto drugačija nego ranije, jer su ranije dalje prolazile tri selekcije sa prenosom bodova, a ovoga puta dalje idu samo prva dva tima iz grupe.
Sam poraz od Španaca nas tako baca u "pakleno" tešku situaciju, pošto nas do kraja čekaju mečevi sa Austrijom, ali i jednim od najvećih favorita takmičenja, selekcijom Nemačke.
I dok protiv Austrije ne bi trebalo da bude velikih problema, Srbija bi taj meč mogla da igra samo za čast, pošto je on planiran za kraj, odnosno treće kolo.
Orlovi već za dva dana igraju protiv Nemaca i porazom faktički završavaju takmičenje.
Treba reći da Srbija nije imala sreće na žrebu jer dospela u najtežu grupu za dva favorita za najveći plasman.