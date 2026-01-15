Slušaj vest

Hrvatska je imala osam sekundi za poslednji napad, morala je da ide sa svoje polovine, ali na kraju nisu uspeli ni da upute šut ka golu protivnika.

Ipak, selektor Ivica Tucak zatražio je čelendž, pa se napad ponovio.

Poslednji udarac "barakuda" je izblokiran, te su "heleni" osvojili važne bodove.

Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Stilijanos Argiropulos sa četiri gola, dok je tri pogotka upisao Konstantinos Gjuvecis.

U selekciji Hrvatske istakao se Loren Fatović sa tri pogotka, a po dva gola su upisali Zvonimir Butić i Konstantin Harkov.

Ovakav rasplet da znači da Grčka nosi maksimalnih 6 bodova u drugu grupnu fazu, dok Hrvatska ide dalje sa 3. Oni, zajedno sa Gruzijom, formiraju Grupu F gde će još biti Italija, Rumunija i Turska.

