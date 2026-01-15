Rukometaši Nemačke pobedili su u Herningu selekciju Austrije 30:27 (12:8), u prvom kolu Grupe A Evropskog prvenstva.
NEMCI SE ZAGREJALI ZA ORLOVE: Rukometaši Nemačke pobedili Austriju na EP, Norveška ubedljiva protiv Ukrajine
Nemačku su do pobede predvodili Johanes Gola sa sedam i Lukas Zerbe sa šest pogodaka.
Najefikasniji kod Austrije bili su Sebastijan Frimel sa devet i Jakob Nig sa sedam golova.
Ranije danas, u istoj grupi, Španija je pobedila Srbiju 29:27.
U narednom kolu, Nemačka će igrati protiv Srbije, a Austrija protiv Španije.
U Grupi C, Norveška je u Oslu pobedila selekciju Ukrajine 39:22 (19:11).
Ranije danas, u istoj grupi Francuska je pobedila Češku 42:28.
U narednom kolu, Norveška će igrati protiv Češke, a Ukrajina protiv Francuske.
