Nemačku su do pobede predvodili Johanes Gola sa sedam i Lukas Zerbe sa šest pogodaka.

Najefikasniji kod Austrije bili su Sebastijan Frimel sa devet i Jakob Nig sa sedam golova.

Ranije danas, u istoj grupi, Španija je pobedila Srbiju 29:27.

U narednom kolu, Nemačka će igrati protiv Srbije, a Austrija protiv Španije.

U Grupi C, Norveška je u Oslu pobedila selekciju Ukrajine 39:22 (19:11).

Ranije danas, u istoj grupi Francuska je pobedila Češku 42:28.

U narednom kolu, Norveška će igrati protiv Češke, a Ukrajina protiv Francuske.

Izjava Saša Obradović Izvor: ArenaSport