Slušaj vest

Mogli bi Hrvati da ostanu bez plasmana u polufinale pošto ih u drugoj fazi takmičenja čeka težak zadatak.

Poraz od Grčke u trećem kolu grupne faze mogao bi skupo da košta naše komšije, a puno će se pričati o odlučujućim trenucima.

Grci su do pobede stigli rezultatom 11:10, a pri rezultatu 10:9 dogodio se neverovatan trenutak.

Stilijanos Argiropulos je postigao najlepši gol na Evropskom prvenstvu. Popularnom "šraubom" je iznenadio sve u Beogradskoj areni, a pre svih hrvatske vaterpoliste.

Pogledajte šraubu Argiropulosa:

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviHRVATSKA POSLE DRAME POTOPLJENA U BEOGRADU: Grčka u triler završnici izvojevala trijumf
Hrvatska
Ostali sportovi"POBEDITE SVE TRI, A ONDA NISTE POVLAŠĆENI, NEGO..." Strahinja Rašović najavio veliku borbu u drugoj fazi Evropskog prvenstva
Strahinja Rašović
Ostali sportoviPRESEDAN KAKAV SE NE PAMTI! Pomeren meč vaterpolista Srbije na Evropskom prvenstvu: Evo i detalja!
Vaterpolisti Srbije
Ostali sportoviOVAKO IZGLEDA PUT SRBIJE DO MEDALJE: Vaterpolisti dobili novu grupu na Evropskom prvenstvu - slede mečevi odluke!
spain-serbia-574149.JPG

Bonus video:

Dušan Mandić isključen Izvor: RTS 1