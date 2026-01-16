HRVATI USRED BEOGRADA OSTALI U NEVERICI! Au, ljudi, pa šta je ovo?! Pogledajte kako ih je Grk potpuno šokirao
Mogli bi Hrvati da ostanu bez plasmana u polufinale pošto ih u drugoj fazi takmičenja čeka težak zadatak.
Poraz od Grčke u trećem kolu grupne faze mogao bi skupo da košta naše komšije, a puno će se pričati o odlučujućim trenucima.
Grci su do pobede stigli rezultatom 11:10, a pri rezultatu 10:9 dogodio se neverovatan trenutak.
Stilijanos Argiropulos je postigao najlepši gol na Evropskom prvenstvu. Popularnom "šraubom" je iznenadio sve u Beogradskoj areni, a pre svih hrvatske vaterpoliste.
Pogledajte šraubu Argiropulosa:
