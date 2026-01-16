Slušaj vest

Iako je situacija izazvala značajnu pažnju i reakcije u javnosti, važno je naglasiti da je kvar saniran u najkraćem mogućem roku, zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih sa Vojne akademije i potpunoj posvećenosti rešavanju problema.

Danas Atletska dvorana u Beogradu ponovo funkcioniše u punom kapacitetu, a domaći atletičari kao I naši gosti iz inostranstva imaju mogućnost nesmetanog treninga u toplom, zatvorenom prostoru tokom cele godine, što je od ključnog značaja za njihov razvoj i pripremu za najvažnija takmičenja.

Predsednik Srpskog atletskog saveza, Slobodan Branković, istakao je značaj ovog objekta i brzinu reagovanja u nastaloj situaciji:

"Atletska dvorana u Beogradu predstavlja temelj razvoja srpske atletike i jedan je od naših najvećih sportskih aduta. Privremeni tehnički problem je brzo i efikasno rešen, a najvažnije je da sportisti nisu dugoročno oštećeni i da se treninzi odvijaju u optimalnim uslovima. Činjenica da organizujemo jedan od najboljih mitinga na svetu jasno govori o kvalitetu infrastrukture i poverenju koje imamo od međunarodnih atletskih institucija", poručio je Branković.

Istovremeno, Atletska dvorana spremno dočekuje početak domaće dvoranske sezone, koja će biti otvorena 24. i 25. januara, kada će se održati Prvenstvo države za mlađe juniore (U18), kao i Prvenstvo Srbije za seniore u višebojima.

Posebnu pažnju domaće i međunarodne sportske javnosti privući će Belgrade Indoor Meeting, koji će biti održan 11. februara u Atletskoj dvorani u Beogradu. Reč je o takmičenju koje iz godine u godinu okuplja najkvalitetnije atletičare sveta, kao i srpske najbolje atletičare i potvrđuje poziciju Beograda kao jednog od najznačajnijih centara dvoranske atletike. Interesovanje publike je izuzetno veliko, a u prodaji je ostao još ograničen broj ulaznica.

Srpski atletski savez i Atletska dvorana u Beogradu nastavljaju da rade u interesu sportista, atletike i javnosti, sa jasnim ciljem da Srbija ostane prepoznata kao pouzdan i vrhunski domaćin najvećih atletskih događaja.

