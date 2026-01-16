Slušaj vest

Užasna vest dolazi iz Francuske, a tiče se dvostrukog olimpijskog šampiona u plivanju.

Francuz Janik Anjel (33) moraće uskoro da se pojavi na sudu i brani od optužbe da je silovao maloletnicu.

Janik Anjel se suočava sa ozbiljnom optužnicom za silovanje Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Odbijena žalba

Francuski apelacioni sud pokrenuo je postupak protiv Janika Anjela za silovanje maloletnice i seksualni napad, nakon što je njegova žalba odbijena u četvrtak 15. januara. Advokatski tim plivača iz Francuske u maju 2025. podneo je žalbu, ali je sud u Kolmaru odbio taj zahtev i naredio da se suđenje nastavi.

Janik Anjel osumnjičen je da je 2016. godine bio u vezi s Naome Horter, ćerkom svog trenera, koja je tada imala 13 godina. On je tada imao 22 godine. Anjel sve vreme tvrdi da je njihova veza bila sporazumna i puna ljubavi. Prvi put je uhapšen je u decembru 2021. i tada je priznao vezu sa devojčicom, ali je porekao bilo kakvu prisilu.

Prema rečima tužilaca, sporni događaji odigrali su se između 31. decembra 2015. i 31. avgusta 2016. godine na različitim lokacijama, uključujući Miluz, Tajland i Tenerife. Istraga je dovela do optužnice protiv plivača pet meseci kasnije, u decembru 2021. Anjel je uvek negirao da je imao bilo kakvu kontrolu nad tinejdžerkom.

Franuz tvrdi da nije bilo prisile

Francuz i dalje insistira da je veza bila uz pristanak. Tužioci tvrde da prema zakonu, trinaestogodišnjak ne može legalno dati pristanak na seksualni odnos, posebno kada je Anjel tada imao 23 godine. Francuski savezni zakon usvojen 2021. godine koji klasifikuje seksualni kontakt sa decom mlađom od 15 godina kao silovanje, znači da bi se Anjel mogao suočiti sa kaznom zatvora do 20 godina, ako bude osuđen.

Tadašnja javna tužiteljka, Edvig Ru-Morizo, smatrala je da "činjenice predstavljaju silovanje i seksualni napad zbog razlike u godinama, jer pravosudni sistem smatra da postoji stvarna moralna prinuda". U julu 2024. godine, plivač je prisustvovao sastanku sa svojom tužiteljkom, koja je sada bila u ranim dvadesetim godinama, koji je on zatražio.

Janik Anjel sa zlatnom medaljom na OI u Londonu 2012. Foto: HANNIBAL/EPA

Ima devojku, ali...

Janik Anjel je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine osvojio dva zlata, u disciplini 200 slobodno i u štafeti 4x100 slobodno, te srebro na 4x200 slobodno. Tokom karijere ima i tri medalje sa svetskih, te četiri odličja sa evropskih prvenstava. Kvalifikovao se za Olimpijske igre u Riju 2016. godine kako bi odbranio titulu u trci na 200 metara slobodno, ali nije uspeo da prođe kvalifikacije i ubrzo nakon toga je objavio kraj karijere.

Anjel je i dalje nosilac svetskog rekorda u trci na 400 metara slobodno u kratkim stazama, postavljenog 2012. Poslednjih godina radio je analitičke radove za francusku televiziju.

Što se tiče privatnog života Janika Anjela, on se poslednjih godina ne eskponira previše u javnosti. Viđan je na sportskim manfestacijama i nekoliko prijema na koje je dolazio u društvu ženske osobe, za koju postoji indicija da mu je devojka, a čije ime on krije u javnosti.