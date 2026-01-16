Slušaj vest

Srpska atletičarka Milica Gardašević izjavila je da joj je predstojeći dvoranski miting u Beogradu najvažniji miting zlatne serije i dodala da će on biti dobra priprema za ovogodišnje Svetsko prvenstvo u dvorani.

"Zadovoljna sam urađenim u pripremnom periodu. Sezonu otvaram u Stokholmu krajem januara. Ove godine branim titulu pobednika 'World Indoor Tour' koju sam osvojila 2024. godine. Turneju čini niz mitinga zlatne serije svetske atletike od kojih je za mene naravno najvažniji miting u Beogradu. Na mitingu očekujem daleke skokove i dobru uvertiru za Prvenstvo sveta u dvorani. Pre dve godine sam na ovom takmičenju u Glazgovu zauzela šesto mesto, nadam se da ove godine u Torunju u Poljskoj još boljem plasmanu", navela je srpska skakačica udalj, preneo je danas Srpski atletski savez (SAS).

"Belgrade Indoor Meeting" biće održan 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici.

Beta

