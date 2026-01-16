Slušaj vest

Franconi je pobedio rezultatom od 1:45,19 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Štefan Babinski sa 0,35 sekundi zaostatka, dok je treći bio Švajcarac Franjo fon Almen sa 0,37 sekundi zaostatka.

Prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Švajcarac Marko Odermat, koji je zauzeo četvrto mesto u današnjoj trci, sa 1.005 bodova, 467 više od drugoplasiranog Lukasa Brotena iz Brazila.

Odermat je i lider u plasmanu superveleslaloma sa 325 bodova, ispred Austrijanca Vincenta Krihmajra sa 231 bodom i Franconija sa 218 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u subotu, kad je na programu spust u Vengenu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportovi"ZA MENE JE BEOGRAD NAJVAŽNIJI" Milica Gardašević pred atletski spektakl u srpskoj prestonici: Očekujem daleke skokove!
profimedia0853338356.jpg
Ostali sportoviSRBIJA UČINILA VELIKU USLUGU HRVATSKOJ! Komšije uputile molbu - odmah smo im izašli u susret! Evo o čemu se radi!
Vaterpolisti Hrvatske
Ostali sportoviBOKSERSKI SAVEZ SRBIJE URUČIO GODIŠNJE NAGRADE: Sara Ćirković i Rastko Simić najbolji seniori u 2025.
BSS, dodela godišnjih nagrada
Ostali sportoviDVOSTRUKI OLIMPIJSKI ŠAMPION OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Bio je sa ćerkom svog trenera koja je imala samo 13 godina!
Janik Anjel

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija