ŠPANIJA DEKLASIRALA CRNU GORU: Evo šta to znači za Srbiju
Vaterpolisti Španije deklasirali su Crnu Goru rezultatom 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1) u utakmici 1. kola Grupe E druge faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Obe ekipe su u drugu fazu prenele po tri boda, a ovom pobedom "Crvena furija" stiže do šestog boda i zadržava nade za plasman u polufinale.
Uz utakmicu manje, Mađarska ima šest bodova, a Srbija pet, pa u ovom trouglu treba tražiti dva putnika u polufinale.
U nastavku ovog kola Mađarska igra protiv Holandije, a Srbija protiv Francuske.
U narednom kolu u nedelju Španija igra protiv Francuske, a Crna Gora protiv Holandije.
Crna Gora: Tešanović, Đurović, Kolod 1, Vujović, Mršić, Maćić, Popadić, Stupar, Vučković, Perković 2, Spaić 1, Matković 1, Radović, Janović, Gojković.
Španija: Agire, Lorio, Munariz 2, Granados 4, Sanahuja, de Toro, Larumbe 1, Gomez 2, kabanjas, Tahul 1, Valrena, Bijel 2, Bustos 1, Gomila 1.