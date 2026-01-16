Slušaj vest

Vaterpolisti Španije deklasirali su Crnu Goru rezultatom 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1) u utakmici 1. kola Grupe E druge faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Obe ekipe su u drugu fazu prenele po tri boda, a ovom pobedom "Crvena furija" stiže do šestog boda i zadržava nade za plasman u polufinale.

Uz utakmicu manje, Mađarska ima šest bodova, a Srbija pet, pa u ovom trouglu treba tražiti dva putnika u polufinale.

U nastavku ovog kola Mađarska igra protiv Holandije, a Srbija protiv Francuske.

U narednom kolu u nedelju Španija igra protiv Francuske, a Crna Gora protiv Holandije.

Crna Gora: Tešanović, Đurović, Kolod 1, Vujović, Mršić, Maćić, Popadić, Stupar, Vučković, Perković 2, Spaić 1, Matković 1, Radović, Janović, Gojković.

Španija: Agire, Lorio, Munariz 2, Granados 4, Sanahuja, de Toro, Larumbe 1, Gomez 2, kabanjas, Tahul 1, Valrena, Bijel 2, Bustos 1, Gomila 1. 

Ne propustiteOstali sportoviMANDIĆU ZABRANILI DA IGRA NA OVOJ UTAKMICI, ALI JE IPAK BIO UZ EKIPU! Dušanova supruga sve otkrila jednom fotografijom, evo gde je bio Dušan!
Dušan Mandić
Ostali sportoviOVAKO SU HRVATSKI VATERPOLISTI DOČEKANI U BEOGRADU! Snimak iz srpske prestonice obišao ceo svet! Gledate li ovo? (VIDEO)
Vaterpolisti Hrvatske
Ostali sportoviSUPRUGA DUŠANA MANDIĆA SE OGLASILA ZBOG NEPRAVDE! Najbolji srpski vaterpolista je surovo kažnjen, a ona nije mogla da ćuti
Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu
Ostali sportoviOGLASIO SE DUŠAN MANDIĆ U JEKU SUSPENZIJE ZBOG KOJE SRBIJA DRHTI! Ovo je poruka nakon sramne odluke sudija na utakmici sa Španijom! (FOTO)
Vaterpolo reprezentacija Srbije