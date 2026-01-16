Slušaj vest

Vaterpolisti Španije deklasirali su Crnu Goru rezultatom 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1) u utakmici 1. kola Grupe E druge faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Obe ekipe su u drugu fazu prenele po tri boda, a ovom pobedom "Crvena furija" stiže do šestog boda i zadržava nade za plasman u polufinale.

Uz utakmicu manje, Mađarska ima šest bodova, a Srbija pet, pa u ovom trouglu treba tražiti dva putnika u polufinale.

U nastavku ovog kola Mađarska igra protiv Holandije, a Srbija protiv Francuske.

Poraz Crne Gore odgovara Srbiji jer je ekipa Dejana Savića nakon ovog debakla faktički otpisana iz trke za polufinale.

Potrebno je pravo malo čudo da se dogodi i gomila rezultata poklopi da bi Crnogorci eventualno stigli među četiri najbolje ekipe na EP.

Postaje sasvim jasno da ova grupa dobija tri konkurenta za plasman dalje - Mađarsku, Srbiju i Španiju, ali će i Delfini morati da budu maksimalni ili barem da Mađarska bude uspešna protiv Španije.

Prema svemu sudeći Srbija će presudan meč za plasman u polufinale igrati protiv Mađarske u nedelju od 20.30 časova.

Ovako trenutno izgleda tabela grupe E:

Evropsko prvenstvo u vaterpolu Foto: Printskrin

