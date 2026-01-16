Slušaj vest

Vaterpolisti Španije deklasirali su Crnu Goru u Beogradu (14:6), u prvom meču novoformirane grupe E na Evropskom prvenstvu.

Golman Crne Gore Petar Tešanović bio je utučen posle poraza.

"Težak poraz od Španije. Ne znam kako bi opisao. Od početka smo bili potpuno van utakmice. Na kraju, Španija u četvrtoj četvrtini nije toliko ni igrala, tako da nije ispao ni strašan rezultat", rekao je Tešanović.

Tešanović je sa 13 odbrana zapravo bio najbolji pojedinac u svom timu.

"Iskreno, najžalije mi je zbog ljudi u Crnoj Gori i naših navijača, koji su stvarno verovali u nas", dodao je on.

Crnogorci ostaju na tri boda i praktično bez šansi za plasman u polufinale. Naredni meč igraće protiv Holandije, u nedelju od 18.00.

