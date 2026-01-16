Slušaj vest

Vaterpolo meč Crna Gora - Malta, odigran u okviru Evropskog prvenstva u Beogradu, pod sumnjom je za nameštanje.

Crna Gora je slavila rezultatom 21:12, ali je nekolicina vaterpolista Malte osumnjičena da se kladila na gol-razliku.

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore  Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kako saznaje "Tajms of Malta", više malteških igrača je pod istragom.

Sumnja se da su navodno manipulisali tokom utakmice i nameštali krajnji rezultat, kako bi dobili opklade.

Malta nije uspela da prođe u narednu fazu Evropskog prvenstva, i trenutno se u grupi od 13. do 16. mesta sa selekcijama Slovačke, Izrela i Slovenije bori za bolji plasman.

Crna Gora se nalazi u Grupi E, ali je porazom od Španije, izgubila znatne šanse da se nađe u polufinalu.

