Srbija je favorit u ovom duelu, a selektor Francuske, proslavljeni hrvatski vaterpolista Vjekoslav Kobešćak izneo je svoja očekivanja pred ovaj meč.

Kobeščak je poštenon nahvalio Delfine i smatra ih prvim favoritom za zlatnu medalju..

"Nemam nikakvu taktiku, s obzirom da ne igra Mandić, videćemo kako ćemo to postaviti. Važno je da ne dopustimo neka velika rezultatska odvajanja, Mađarska nam je to uradila, protv Crne Gore smo uspeli da se vratimo, ali smo se potrošili i nismo imali snage za preokret. Srbija je u ovom trentuku, nakon pobede nad Španijom, prvi favorit za zlato" izjavio je Kobešćak za "B92".

Bez straha, Francuz je poručio da će napasti Srbiju.

"Sada nas čeka još teži protivnik, prvo Srbija, pa Španija. Nije dobro kada si u dugačkom nizu poraza, napašćemo Srbiju da se taj niz ne bi nastavio", rekao je Kobeščak.

Utakmica je na programu u 20.30 časova.

