Slušaj vest

Srbija je favorit u ovom duelu, a selektor Francuske, proslavljeni hrvatski vaterpolista Vjekoslav Kobešćak izneo je svoja očekivanja pred ovaj meč.

Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Kobeščak je poštenon nahvalio Delfine i smatra ih prvim favoritom za zlatnu medalju..

"Nemam nikakvu taktiku, s obzirom da ne igra Mandić, videćemo kako ćemo to postaviti. Važno je da ne dopustimo neka velika rezultatska odvajanja, Mađarska nam je to uradila, protv Crne Gore smo uspeli da se vratimo, ali smo se potrošili i nismo imali snage za preokret. Srbija je u ovom trentuku, nakon pobede nad Španijom, prvi favorit za zlato" izjavio je Kobešćak za "B92".

Bez straha, Francuz je poručio da će napasti Srbiju.

"Sada nas čeka još teži protivnik, prvo Srbija, pa Španija. Nije dobro kada si u dugačkom nizu poraza, napašćemo Srbiju da se taj niz ne bi nastavio", rekao je Kobeščak.

Utakmica je na programu u 20.30 časova.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviSPALA KNJIGA NA TRI SLOVA - DELFINI ZNAJU ŠTA IM JE ČINITI: Crvena furija učinila uslugu Srbiji i otpisala Crnu Goru iz borbe za polufinale! Ovo je meč odluke!
Vaterpolisti Srbije
Ostali sportoviOVAKO IZGLEDA PUT SRBIJE DO MEDALJE: Vaterpolisti dobili novu grupu na Evropskom prvenstvu - slede mečevi odluke!
spain-serbia-574149.JPG
Ostali sportoviAMERIKANCI SU SAMO KORAK KA CILJU, A ON JE OSVAJANJE ZLATNE MEDALJE: Boris Vapenski veruje da Srbija može na tron!
vaoenski.jpg
Ostali sportoviOVO JE BILA DEMONSTRACIJA SILE! Vaterpolisti Srbije potopili Japan u osmini finala SP: Neka se spremi Amerika, vi ste sledeći...
Vaterpolo reprezentacija Srbije

Vaterpolo poništen gol za pobedu na Srbija Holandija Izvor: RTS/screenshot