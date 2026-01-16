Slušaj vest

Reprezentacija Mađarske nastavila je niz pobeda na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

U utakmici 1. kola Grupe E u drugoj fazi, Mađari su potopili Holanđane rezultatom 16:11 (4:4, 4:2, 3:4, 5:1).

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore  Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

 Ovom pobedom, Mađari su ponovo preuzeli prvo mesto u grupi sa devet bodova. Španija ima šest, a Srbija pet, uz utakmicu manje.

U narednom kolu u nedelju Mađarska igra protiv Srbije, a Holandija protiv Španije.

Dve najbolje ekipe iz grupe idu u polufinale.

Mađarska - Holandija

Mađarska: Čoma, Vogel, Anđal 1, Manherc 2, Nađ 1, Vigvari 4, Nađ 1, Fekete 5, Tatraj, Kovač, Vigvari, Janšik, Vismeg 1, Varga 1.

Holandija: Bujtenhujs, Spijker, Gbadamasi 2, Ruvenhorst, Hesels, Van der Vejden 3, De Mej 1, Te Riele 3, Hesels 1, Van Den Burg, de Verd, Snel, Ten Brok, Hofmejer 1.

