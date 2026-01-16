Slušaj vest

Srbija je u četvrtak, u meču prvog kola grupe A poražena od selekcije Španije rezultatom 29:27, a već u subotu 20.30 sati igraju protiv novog velikog rivala Nemačke i samo ih pozitivan rezultat ostavlja u trci za dalji plasman.

Jedan od najiskusnijih u ekipi selektora Raula Gonzaleza Vladimir Cupara ne gubi nadu uprkos startnom porazu.

"Mi nismo Skandinavci, nemamo taj mentalitet da je danas novi dan. Vreme je da se te stvari promene. Svakako da smo nezadovoljni kako smo juče odigrali utakmicu i taj poraz je bolan. Imamo još dve utakmice do kraja i još uvek je sve u našim rukama. Mi se pitamo. Ako hoćemo da prođemo grupu, moramo sutra da pobedimo Nemačku", započeo je golman naše selekcije.

Uveren je Cupara da Srbija može do iznenađenja u duelu sa velikim favoritom.

"Pripremićemo se dobro. Verujem da možemo da pobedimo", poručio je Cupara, koji je na kraju otkrio šta je po njegovom mišljenju ključ pobede.

"Moramo ih zaustaviti. Moramo igrati odbranu kao u drugom poluvremenu juče. Mislim da energetski moramo da podignemo nivo i da budemo malo čvršći i odlučniji u nekim sitaucijama", završio je on.