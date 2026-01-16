Slušaj vest

Selektor vaterpolista Mađarske Žolt Varga sumirao je utiske posle pobede svog tima protiv Holandije na EP.

"Holandija igra veoma dobro, igrali smo sa njima i na pripremnom turniru u Roterdamu, gde smo mi uspeli da pobedimo. Posle toga su oni dobili Hrvatsku, ovde na EP smo videli kako su igrali protiv Srbije, protiv Francuske su dve četvrtine bili dobri. Znali smo da su dobar ekipa, sa jakim centirma, šuterima. Morali smo do kraja da budemo strpljivi, da igramo dobru odbranu Ove je EP, svaka utakmica je takva. Srećan sam što smo pobedili", rekao je Varga posle meča.

U nedelju sledi meč sa olimpijskim šampionom i domaćinom Srbijom.

"Znamo Srbiju, olimijski šampion i odlična ekipa. Uradićemo sve što možemo da pobedimo i Srbiju", rekao je Varga i osvrnuo se na to da je mnogo spskih igrača igralo u mađarskim klubovima.

"Jakša je pet godina bio kod mene, sve smo osvojili zajendo. Izvan bazena sam prijatelj sa mnogim igračima, ali to je profesionalni život. Igramo jedni protiv drugih, ko bude bolji neka pobedi".

