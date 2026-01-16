Slušaj vest

 Evropsko prvenstvo za rukometaše startovalo je u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Jedna od zanimljivosti, kada su u pitanju najveći rukometni događaji, jeste običaj da svaka reprezentacija može da izabere pesmu koja će se sa razglasa puštati nakon njihovog postignutog gola.

Marko Perković Tompson  Foto: ANTONIO BAT/EPA

Srbija je u prvom kolu poražena od Španije (25:27), a tokom meča u Herningu sa razglasa se čula pesma Baneta Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim".

Ako je za druge ekipe i postojala dilema, koju pesmu odabrati, kod Hrvata to nije bio slučaj.

Jednostavno, samo je Marko Perković Tompson po ukusu rukometaša. Sa razglasa će se slušati njegova pesma "Ako ne znaš šta je bilo". Time je nastavljena priča sa Svetskog prvenstva prošle godine, kada je takođe Tompson puštan sa razglasa.

Tompson je odavno oličenje veličanja ustaštva, koje je u poslednje vreme doživelo dodatni procvat u Hrvatskoj.

Na njegovim koncertima redovne pesme u repertoaru su one koje veličaju NDH iz perioda Drugog svetskog rata, a na svakom koncertu se čuje kontroverzni ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Fašizam u punom zamahu, nažalost se prelio i na sportsko polje, barem kada je reč o rukometašima Hrvatske.

Hrvatska se nalazi u grupi E, koja se igra u Malmeu, a za rivale će imati selekcije Gruzije, Holandije i domaćina Švedske.

Po najbolje dve selekcije iz svake grupe nastavljaju takmičenje.

