Vaterpolisti Srbije savladali su Francusku rezultatom 14:10 u noformiranoj grupi E na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu.

Pošto su se bodovi prenosili iz prve faze tabela trenutno izgleda ovako.

Prva je Mađarska sa devet bodova, druga Srbija sa 8. Treća Španija ima 6, a Crna Gora na četvrtom mestu tri boda. Holandija ima jedan, a Francuska je bez bodova.

Podsetimo prve dve ekipe iz grupe obezbediće plasman u polufinale. Za ta dva mesta očigledno će se boriti Srbija, Mađarska i Španija. Pošto su Delfini već savladali Španiju u slučaju pobede nad Mađarima obezbediće plasman u polufinale.

Selektor Srbije Uroš Stevanović, izneo je utiske posle ovog duela.

"Zrela utakmica, sve što smo pripremili odigrali smo kako treba. ulazimo u derbi sa Mađarskom, biće to prva karta za polufinale" izjavio je Stevanović.

Pomenuo je i Mađarsku.

"Jeste, možda su se oni, ne zato što su hteli, nego nisu imali ovde par igrača, pa da igraju taj sistem. Igramo protiv Mađara zbog kojih su menjana pravila, njima idu u prilog, moramo da se spremamo.", rekao je Stefanović.

