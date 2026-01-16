Slušaj vest

Konačan dizajn koji će ekipa koristiti na poslednja dva testiranja u Bahreinu i u novoj sezoni Formule 1 biće predstavljen tokom Superbola 8. februara.

Kadilak je postao 11. ekipa u šampionatu i prva koja je ušla u takmičenje od Hasa 2016. godine.

Kako je preneo Skaj, bolid Kadilaka vozio je Serhio Peres, a njegov timski kolega Valteri Botas gledao je iz boksa.

Ekipa je na društvenim mrežama postavila kratak video bolida, snimljen sa distance, kako ide prema boksu na Silverstonu, a zatim je objavila i fotografije.

"Danas je zaista bio neverovatan dan. Svi bi trebalo da budu neverovatno ponosni što smo završili prve krugove kao ekipa. Svi su naporno radili da bismo došli do ovoga i bilo je emotivno biti deo istorije motosporta", rekao je Peres.

Uz podršku Dženeral Motorsa, Kadilak će koristiti Ferarijeve motore.

Prva testiranja uoči nove sezone, u kojoj stupaju na snagu nova tehnička pravila, obaviće se od 26. do 30. januara u Barseloni.

U Bahreinu će testiranja biti obavljena od 11. do 13. februara, a uoči početka sezone od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)