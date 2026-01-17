Srbija i Nemačka igraju svoj meč u subotu od 20.30, a evo gde možete gledati direktan prenos
RUKOMETAŠI SRBIJE POD IMPERATIVOM POBEDE! Evo gde možete gledati direktan prenos meča protiv Nemačke!
Rukometaši Srbije poraženi su od Španije (29:27) na startu Evropskog prvenstva i sada će u meču protiv Nemačke (subota, 20.30) imati imperativ pobede.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.
