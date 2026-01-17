Slušaj vest

Rukometaši Srbije poraženi su od Španije (29:27) na startu Evropskog prvenstva i sada će u meču protiv Nemačke (subota, 20.30) imati imperativ pobede.

Rukomet: 1. kolo Evropskog prvenstva Foto: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteOstali sportoviSKANDAL TOKOM MEČA SRBIJE I ŠPANIJE! ORGANIZATOR SE ŽESTOKO OBRUKAO! Umesto naše, stavili su zastavu Češke - ovo nije promaklo nikome! Pogledajte šta su uradili
profimedia-1066363370.jpg
Ostali sportoviŠPANIJA JE IPAK NEPREMOSTIVA PREPREKA: Rukometaši Srbije poraženi na startu Evropskog prvenstva
srbija - španija
Ostali sportoviSRBIJI JE POTREBNA BAREM JEDNA SENZACIJA! Evropsko prvenstvo počinje pakleno teško za Orlove, a neće ni kasnije biti lakše
Srbija, rukometaši
KvotaSRBIJA AUTSAJDER PROTIV ŠPANIJE! Kladionice ne daju velike šanse "orlovima"
Mijajlo Marsenić Rukometna reprezentacija Srbije

 BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir