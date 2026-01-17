Slušaj vest

Ditrih Matešic bio je dobro poznato lice u svetu sporta, ali i u poslovnom svetu. Čuveni milijarder i vlasnik kompanije "Red Bul" preminuo je 22. oktobra 2022. godine, a iza sebe je ostavio imperiju, ali i zaista nestvarnu životnu priču.

Ditrih Matešic bio je jedan od najuspešnijih preduzetnika našeg doba. Vizionar i marketinški genije koji sa čuvenim energetskim napitkom "Red bul" osvojio čitav svet.

Ditrih Didi Matešic rođen je u austrijskom gradiću Sankt Marajn, ali poreklo sa očeve strane vuče iz Hrvatske. I otac i majka bili su mu učitelji, ali Ditrih nije bio ljubitelj škole. Bio je izuzetno inteligentan, ali lenj. Studirao je brodogradnju i arhitekturu, kasnije se prebacio na ekonomiju. Diplomirao je nakon 10 godina studiranja i zaposlio se u marketingu, za koji je od malih nogu imao smisla.

Kako je sve počelo?

Jedan put u Hongkong 1982. godine promenio je Matešicu život. Nakon dugog leta u hotelu je probao energetski napitak "crveni bik", koji je proizvodila kompanija bogate porodice Juvidja sa Tajlanda. Uvideo je da se nakon napitka osećao odmornije, pa mu je sinula sjajna ideja - plasiraće ga na Zapad.

Godine 1984. uspeo je da stupi u kontakt sa Kaleo Joviljom, tajlandskim biznismenom koji je ovaj napitak prodavao u jugoistočnoj Aziji i odmah mu je izložio svoj detaljan poslovni plan. Predložio je da proizvod bude gaziran i da ga prodaju na Zapadu. Osnovali su kompaniju "Red bul" i 1987. godine ovaj jedinstveni energetski napitak se pojavio na tržištu u Austriji.

Foto: Profimedia

Uz pomoć prijatelja smislio je dizajn i čuveni slogan "Red bul daje ti krila" i ubrzo osvojio čitav svet.

Ditrih međuvremenu postao najbogatiji Austrijanac, a Red bul najveći sponzor sporta na svetu. U njegovom vlasništvu "Red Bul rejsing" koji dominira Formulom 1, fudbalskih klubova Salcburg, Lajpcig, Njujorka Red Bulsa, hokejaškog kluba Minhen, a njegov "Crveni bik" je mnogim timovima i klubovima, naročlito u ekstremnim sportovima. Bio je pokrovitelj skoka Feliksa Baumgartnera iz stratosfere, lični je sponzor skijaša Aksela Lunda Svindala i Lindzi Von, ski-skakača Tomasa Morgenšterna, automobilista Sebastijana Leba i Sebastijana Ožijea, organizovao je takmičenja u puštanju papirnih aviona, pravljenje neobičnih letelica flugtag... Bio je vlasnik svega što na sebi nosi oznaku dva crvena bika

Prošle godine "Forbs" je bogatstvo ovog poslovnog genija procenio na neverovatnih 25,4 milijarde dolara.

Zanimljivo, njegov privatni život ostao je obavijen velom misterije. Retko je davao intervjue i nikada nije govorio o svom privatnom životu. Poznato je da se nikada nije ženio ali je iza sebe ostavio sina Marka Gerhardera koji će naslediti njegovo carstvo.

Nemci ga poredili sa Hitlerom

Ditrih Matešic nije bio omiljen u Nemačkoj.

Vlasnik fudbalskog kluba Lajpcig 2015. godine našao se na udaru navijača nemačkog drugoligaša Auea koji su ga brutalno izvređali na jednoj utakmici.

Vlasnika Red Bula su tada uporedili sa nacistima i Adolfom Hitlerom. Naime na meču protiv Lajpciga razvili su sraman transparent na kom je bio Ditrih u fašističkoj uniformi uz natpis:

"Jedan Austrijanac zove i vi ga slepo pratite, kako će to da se završi zna svako dete, bili biste dobri nacisti".

Nakon skandalozne prozivke Aue je morao da uputi javno izvinjenje Lajpcigu i njihovom vlasniku iz Austrije.

Titov avion

Matešic je bio pasionirani ljubitelj aviona i pilot. Nadomak Salcburga nalazi se njegov "Hangar 7" u kom se nalazi njegova kolekcija impresivnih letelica.

Svakako, nama najzanimljiviji model je Titov čuveni DC-6B.

Daglas DC-6B proizveden je 1958. i bio je u vlasništvu jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita! Avion je kupio „Jugoslovenski aerotransport“, a maršal ga je preuredio za sebe i svoje ugledne goste.

Kad ga je izgustirao, Broz je ovu grdosiju od 40 tona poklonio svom „nesvrstanom“ prijatelju Kenetu Kaundi, tada predsedniku Zambije, a ovaj ga je prodao avio-kompaniji koja je godinama njime prevozila turiste na safari ture i razgledanje vodopada. Avion je slučajno u Namibiji otkrio Matešicev glavni pilot Zigi Angerer i posle dugotrajnih pregovora uspeo je da ubedi vlasnika da ga proda, iako je više podsećao na krš sa otpada nego na letelicu.

Titovu nebesku krstaricu u pogon je vratilo nekoliko mehaničara, pa je prebačena u Salcburg posle 27 sati leta.

U radionici Hangara 7 je na njemu radilo 50 ljudi, utrošeno je oko 10.000 radnih sati, ali je danas taj „DC-6B“ najsjajniji dragulj flote. Iako stoji kao muzejski eksponat, on je u svakom trenutku spreman da poleti, u njegovu popravku uloženi su milioni evra.

BONUS VIDEO: