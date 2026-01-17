Slušaj vest

Hrvatska je napravila sebi problem porazom od Grčke u poslednjoj utakmici prve faze takmičenja. Na toj utakmici je viđen i najlepši gol na prvenstvu.

Stilijanos Argiropulos je u završnici susreta spektakularnim potezom iznenadio sve u Beogradskoj areni, a najviše golmana Ivana Marcelića.

Upravo Marcelić je nakon utakmice imao primedbu na račun lopti sa kojima se igra na šampionatu starog kontinenta.

Poručio je najpre da je gol Argiropulosa bio "svetski".

"Uvek misliš da si mogao da odbraniš, ali pogledao sam snimak. Ne, nekako su se i svi naši obrambeni igrači postavili tako, ostavili mu "koridor". Taman gde je ta lopta prošla. Što da kažem, čovek je dao svetski gol. Zamah nisam ni video, a ima taj trzaj brz. Voleo bih ja da sam bolje reagovao, naša trojica su bila na levoj strani gola, ja sam se više fokusirao na desnu stranu, a on je taman provukao skroz između nas", rekao je Marcelić i dodao:

"Grčka je bila propuštena prilika za korak prema polufinalu, ali ništa izgubljeno nije. Nema drame. Sad će nam Italija doći kao neko četvrtfinale, a ako bi se čak i stvorio krug tri tima sa istim brojem bodova, onda je jedino dobro iz poraza sa Grcima to što je on bio sa samo golom razlike. Polako, idemo utakmicu po utakmicu. Dosta još turnir traje".

Poručio je da je igra Hrvatske u odbrani na visokom nivou.

"Ma, mislim da ova reprezentacija već duže vremena igra jako dobru obranu i dok god mene nije bilo tu. Nadam se da će to tako da se nastavi i u sledećih pet utakmica, a napad... Nije moj domen, ali verujem da će momci pronaći rešenje. Lošiji dan se dogodi, makar mi se i ti Grci čine, deluju kao najkompletnija ekipa ovde. Najnapaljeniji su".

Imao je zanimljiv odgovor na pitanje o zamerkama igrača na lopte sa kojima se igra.

"Neke su prenapumpane, neke premalo. Meni čak i odgovara ako su lošije, jer čim je lošija lopta, lošiji su i šutevi. Čak smo otkrili tragove lepka na nekim loptama, dakle neke reprezentacije sebi tako pomažu".

I selektor Hrvatske Ivica Tucak je pričao o navodnom problemu sa loptama. On je otkrio da su se igrači žalili da su lopte previše tvrde.

"Malo mi se igrači žale da je lopta pretvrda. Videćemo, raspitaćemo se da li je tako i drugima", rekao je Tucak još u utorak nakon pobede nad Gruzijom.

