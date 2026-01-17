Dragan Pešmalbek na venčanju sa suprugom u Hramu Svetog Save u Beogradu

Slušaj vest

Dragan Pešmalbek već pet godina igra za srpsku rukometnu reprezentaciju.

Debitovao je Dragan Pešmalbek u dresu Srbije 2021. godine, iako je pre toga bio pozvan u prvi tim Francuske.

Dragan Pešmalbek na meču između Srbije i Španije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Supruga iz mešovitog braka

Draganu Pešmalbeku je majka Srpkinja Snežana, a otac Francuz. S ponosom u sebi nosi oba entiteta, a iako je rođen u mestu Kaour u Francuskoj i ima francusko prezime, njegova duša je srpska.

Pokazao je Dragan Pešmalbek pre godinu dana, kada je u Hramu Svetog Save venčao svoju izabranicu Valentinu. Njegova supruga je takođe iz mešovitog braka, roditelji su joj iz Irana i Srbije.

- Da, a odrasla je u Švedskoj! Tako da smo Valentina i ja veoma čudan miks. Ona je doktorka, nedavno smo se i venčali u Beogradu, ima nas svuda - rekao je za Sportski žurnal Dragan Pešmalbek i otkrio:

1/7 Vidi galeriju Dragan Pešmalbek Foto: Printskrin/Instagram

Kum iz reprezentacije

- Ne znam gde ćemo živeti. Ko zna šta donosi život... Bitno je da Valentina i ja budemo srećni i zadovoljni, a gde će to biti najmanje je važno.

Na venčanju, uz njega je bio i kum, najbolji drug iz srpske reprezentacije golman Vladimir Cupara.

- Od prvog dana smo se združili. Reprezentacija mi je donela prijatelje za ceo život, tako da sam srećan jer su i oni moja porodica. Vladimir mi je najbolji prijatelj, venčao me je. Svadba je bila u Beogradu i bilo je veoma ludo.

Dragan Pešmalbek i Vladimir Cupara, kumovi i saigrači u rukometnoj reprezentaciji Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kad Srbija pozove...

Otkrio je Pešmalbek i kako je odlučio da igra za Srbiju, iako je prošao sve selekcije Francuske, zaigrao i za A tim rodne mu zemlje.

- Pre pet godina su me pozvali tadašnji selektor Toni Đerona i direktor reprezentacije Ratko Nikolić i pitali da li bih igrao za Srbiju. Od tada za mene više nije bilo dileme, znao sam šta mi je činiti. Malo sam razmislio, ali srce je govorilo samo Srbija i veoma sam srećan što sam ovde.

Dragan Pešmalbek na utakmici između Srbije i Holandije na SP 2025. Foto: PressFocus

Sam naučio srpski

Rođen je i odrastao u Francuskoj, iako je odlazio u Loznicu i Valjevo rodni kraj njegove majke, kao i Beograd, srpski jezik nije dobro govorio.

- Često sam dolazio u Srbiju, moja majka je Srpkinja, ali iskren da budem nisam oduvek pričao jezik. Ni kao mali. Međutim, kad sam zaigrao za Nant bilo je Bosanaca, Hrvata, pa sam morao da naučim da pričam. Kasnije je došao i Kire Lazarov, Makedonac i onda smo svi pričali srpski jezik. Ništa nisam razumeo, a onda sam i čitao knjige iz stare Jugoslavije, naučio sam sam i padeže, tako da je sad sve dobro - otkrio je Pešmalbek.

U klupskoj karijeri Dragan Pešmalbek igrao je za Nant punih šest sezona, a od 2022. je u Mađarskoj, gde nosi dres Vesprema.

Kurir sport/Sportski žurnal