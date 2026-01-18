Slušaj vest

Delago je pobedila s vremenom 1:46,28 minuta.

Drugo mesto zauzela je Nemica Kira Vajdle-Vinkelman sa 0,20 sekundi zaostatka, dok je treća bila Amerikanka Lindzi Von sa 0,26 sekundi zaostatka.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 923 boda, ispred Švajcarkinje Kamile Rast sa 753 boda i Von sa 510 bodova.

Von je prva u plasmanu spusta sa 400 bodova, ispred Nemice Eme Ajher sa 256 bodova i Vajdle-Vinkelman sa 232 boda.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je ;superveleslalom na programu ;u Tarviziu.

