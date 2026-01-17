Slušaj vest

Mikec je u finalu pobedio sa 241,1 krugom.

Srebro je osvojio Grk Konstantinos Lazis sa 238,3 kruga, dok je bronza pripala Bugarinu Dimitru Sabajevu.

Damir Mikec će na Velikoj nagradi Sofije učestvovati i u takmičenju miks parova u tandemu sa Bugarkom Antoanetom Kostadinovom, dok će se na kraju turnira u poslednjoj disciplini strelci i strelkinje nadmetati u jedinstvenoj pojedinačnoj konkurenciji.

Dragan Pešmalbek
