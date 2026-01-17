Bilo je neizvesno u Beogradskoj areni.
EP U BEOGRADU! Italijani jedva pobedili Gruziju!
Vaterpolisti Italije slavili su protiv Gruzije rezultatom 16:14 (2:2, 6:4, 6:4, 2:4), u meču grupe F na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Italijani su zadržali maksimalan učinak i u drugoj fazi imaju devet bodova, dok je Gruzija bez poena.
Italiju u ponedeljak od 18.00 očekuje derbi protiv Grčke, dok će Gruzija od 15.30 odmeriti snage sa Rumunijom.
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
