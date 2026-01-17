Slušaj vest

Vaterpolisti Italije slavili su protiv Gruzije rezultatom 16:14 (2:2, 6:4, 6:4, 2:4), u meču grupe F na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Italijani su zadržali maksimalan učinak i u drugoj fazi imaju devet bodova, dok je Gruzija bez poena.

Italiju u ponedeljak od 18.00 očekuje derbi protiv Grčke, dok će Gruzija od 15.30 odmeriti snage sa Rumunijom.

