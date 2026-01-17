Slušaj vest

Odermat je do pobede došao sa vremenom 1:33,14 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Vincent Krihmajr sa 0,79 sekundi zaostatka, dok je treći bio Italijan Đovani Franconi sa 0,90 sekundi zaostatka.

Odermat je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.105 bodova, 567 više od drugoplasiranog Lukasa Brotena iz Brazila.

Odermat je lider i u plasmanu spusta sa 380 bodova, 100 više od svog sunarodnika, drugoplasiranog Franje fon Almena.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Vengenu.

(Beta)

