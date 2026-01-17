Švajcarski skijaš Marko Odermat pobedio je u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Vengenu.
SVETSKI KUP U VENGENU: Odermat pobednik spusta
Odermat je do pobede došao sa vremenom 1:33,14 minuta.
Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Vincent Krihmajr sa 0,79 sekundi zaostatka, dok je treći bio Italijan Đovani Franconi sa 0,90 sekundi zaostatka.
Odermat je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.105 bodova, 567 više od drugoplasiranog Lukasa Brotena iz Brazila.
Odermat je lider i u plasmanu spusta sa 380 bodova, 100 više od svog sunarodnika, drugoplasiranog Franje fon Almena.
Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Vengenu.
(Beta)
