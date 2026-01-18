Vaterpolo klasik na programu je od 20. 30 časova.
VATERPOLO KLASIK U BEOGRADU: Evo gde možete gledati meč Srbija - Mađarska
Vaterpolisti Srbije igraju protiv Mađarske meč drugog kola druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu.
Ovaj duel možete gledati na RTS 1, dok je tekstualni prenos obezbeđen na našem sajtu.
Dueli ove dve reprezentacije već decenijama najviše privlače publiku. Veliki rivalitet i brojne medalje, koje su u prošlosti osvajali Srbi i Mađari garantuju još jedan uzbudljiv meč.
Zbog izmenjenog sistema takmičenja, svaki bod i pobeda su značajni za plasman u polufinale šampionata Evrope. Reprezentacija koja trijumfuje u derbiju, biće na pragu završnice turnira.
Srbija - Francuska, vaterpolo Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
