Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije igraju protiv Mađarske meč drugog kola druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu.

Ovaj duel možete gledati na RTS 1, dok je tekstualni prenos obezbeđen na našem sajtu.

Dueli ove dve reprezentacije već decenijama najviše privlače publiku. Veliki rivalitet i brojne medalje, koje su u prošlosti osvajali Srbi i Mađari garantuju još jedan uzbudljiv meč.

Zbog izmenjenog sistema takmičenja, svaki bod i pobeda su značajni za plasman u polufinale šampionata Evrope. Reprezentacija koja trijumfuje u derbiju, biće na pragu završnice turnira.

Srbija - Francuska, vaterpolo Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ne propustiteOstali sportoviSELEKTOR MAĐARSKE ZAPRETIO DELFINIMA: Uradićemo sve da ih pobedimo!
Žolt Varga
Ostali sportoviSRBIJA SPREMNA ZA EPSKI KLASIK SA MAĐARSKOM: Delfini preslišali Francusku, pobeda u nedelju donosi polufinale Evropskog prvenstva!
france-serbia-578936.JPG
Ostali sportoviSELEKTOR SRBIJE PECNUO MAĐARE PRED VELIKI DUEL: Zbog njih su menjana pravila....
france-serbia-578988.JPG
Ostali sportoviSRBIJA JE PRVI FAVORIT ZA ZA ZLATO! Proslavljeni Hrvat nahvalio Delfine, pa im zapretio...
Vaterpolo Srbija Svetsko prvenstvo.jpg

Džoel Bolomboj blokada Izvor: Arena 1 Premium