Sudijski par iz Mađarske, nije dosudio sedmerac, kao što se očekivalo
Ostali sportovi
SRBIJA TEŠKO OŠTEĆENA PROTIV NEMAČKE: Pogledajte sramotnu odluku sudija! Neverovatno
Slušaj vest
Rukometaši Srbije u utakmici 2. kola grupe A na Evropskom prvenstvu igraju protiv Nemačke.
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
Vidi galeriju
Posle prvih 30 minuta Nemci u danskom Herningu vode sa četiri gola prednosti - 13:17.
Pri rezultatu 12:13, Vanja Ilić je promašio zicer. Međutim, naše krilo je imalo otežavajuću okolnost da je u šestercu Nemaca već bio pao jedan njihov igrač.
Sudijski par iz Mađarske, međutim, nije dosudio sedmerac, kao što se očekivalo. Usledili su burni protesti Srbije, ali od svega, sudije su pokazale žuti karton nekom na klupi Srbije.
Reaguj
Komentariši