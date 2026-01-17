HRVATSKI VATERPOLISTI DO VAŽNE POBEDE NA EP U BEOGRADU: Savladana Rumunija u drugoj fazi!
Vaterpolisti Hrvatske zabeležili su pobedu na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto su u okviru grupe F ubedljivo savladali selekciju Rumunije rezultatom 17:9.
"Barakude" su tako ostale u igri za plasman u polufinale. Dve runde pre kraja imaju šest bodova, tri manje od Italije i Grčke.
Najbolji kod Hrvatske su bili Konstantin Harkov sa pet, odnosno Marko Žuvela sa četiri gola. Kod Rumunije najefikasniji je bio Andrei Neamtu.
Rumunija ostaje na tri osvojena poena i praktično bez šanse za plasman u samu završnicu turnira. Preostaju joj mečevi sa Gruzijom i Grčkom.
