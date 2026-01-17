Slušaj vest

Vaterpolisti Hrvatske zabeležili su pobedu na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto su u okviru grupe F ubedljivo savladali selekciju Rumunije rezultatom 17:9.

"Barakude" su tako ostale u igri za plasman u polufinale. Dve runde pre kraja imaju šest bodova, tri manje od Italije i Grčke.

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Najbolji kod Hrvatske su bili Konstantin Harkov sa pet, odnosno Marko Žuvela sa četiri gola. Kod Rumunije najefikasniji je bio Andrei Neamtu.

Rumunija ostaje na tri osvojena poena i praktično bez šanse za plasman u samu završnicu turnira. Preostaju joj mečevi sa Gruzijom i Grčkom.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

