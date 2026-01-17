Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije savladala je na EP u Danskoj selekciju Nemačke sa 30:27.

Srbija sada ima jednu pobedu i jedan poraz koliko i Nemačka, dok je lider naše grupe selekcija Španije sa dva trijumfa - poslednja je Austrija bez bodova.

Rukometna reprezentacija Srbije 2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia, Sina Schuldt / AFP / Profimedia

"Orlove" u ponedeljak od 18.00 čeka susret sa Austrijom, dok će Nemci od 20.30 odmeriti snage sa Španijom.

U klasifikaciji timova na kraju, najpre se gleda broj osvojenih bodova, potom međusobni susreti, onda gol-razlika među ekipama, onda broj postignutih pogodaka i na kraju ukupna gol-razlika.

Srbija je dobila Nemačku sa +3, od Španije izgubila sa dva gola razlike, što znači da Srbiju pobeda nad Austrijom, bez obzira na ishod utakmice Španije i Nemačke, ide dalje.

Naš tim može da prođe i sa bodom, ukoliko Nemačka u poslednjem kolu ne pobedi Španiju.



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA TEŠKO OŠTEĆENA PROTIV NEMAČKE: Pogledajte sramotnu odluku sudija! Neverovatno
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviLJUDI, PA OVO JE ČUDO! SRBIJA SRUŠILA NEMAČKU: Spektakularna igra Orlova za pobedu koja ostavlja nadu za drugi krug
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
KošarkaPRŠTALO JE! Haos pored terena, Milan Tomić u sukobu - pogledajte šta se desilo na utakmici Crvene zvezde! (VIDEO)
Milan Tomić
FudbalKUP AFRIČKIH NACIJA: Nigerija sa "bele tačke" do bronzane madalje
Nigerija

BONUS VIDEO:

Rukomet Srbija Nemačka poništen gol na Evropskom prvenstvu Izvor: TV Arena sport/Screenshot