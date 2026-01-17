Nemački selektor je svojom odlukom praktično poništio gol svog tima
SELEKTOR NEMAČKE POGURAO SRBIJU DO POBEDE: Ovo nije viđeno u istoriji rukometa! O ovom potezu bruji ceo svet
Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je čudesnu pobedu nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu u Danskoj.
Srbija je u utakmici 2. kola grupe A slavila 30:27 i tako širom otvorila vrata drugog kruga, za šta im je potrebna pobeda nad Austrijom.
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
Pored sjajne igre Orlova, fantastičnog golmana Dejana Milosavljeva, detalj koji je odlučio pobednika bila je odluka selektora Nemačke Alfreda Gislasona.
Gislason je pri rezultatu 26:25 za Srbiju tražio tajm-aut trenutak pre nego što je njegov igrač postigao gol.
Trenutak koji nije viđen u istoriji rukometa, a mađarskim sudijama nije preostalo ništa drugo nego da ponište gol.
Alfred Gislason, rukomet Foto: Printskrin
U nastavku je Srbija postigla gol i tako napravila nedostižnu prednost.
