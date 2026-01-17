Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je čudesnu pobedu nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu u Danskoj.

Srbija je u utakmici 2. kola grupe A slavila 30:27 i tako širom otvorila vrata drugog kruga, za šta im je potrebna pobeda nad Austrijom.

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

 Pored sjajne igre Orlova, fantastičnog golmana Dejana Milosavljeva, detalj koji je odlučio pobednika bila je odluka selektora Nemačke Alfreda Gislasona.

Gislason je pri rezultatu 26:25 za Srbiju tražio tajm-aut trenutak pre nego što je njegov igrač postigao gol.

Trenutak koji nije viđen u istoriji rukometa, a mađarskim sudijama nije preostalo ništa drugo nego da ponište gol.

Alfred Gislason, rukomet
Alfred Gislason, rukomet Foto: Printskrin

U nastavku je Srbija postigla gol i tako napravila nedostižnu prednost.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA TEŠKO OŠTEĆENA PROTIV NEMAČKE: Pogledajte sramotnu odluku sudija! Neverovatno
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviLJUDI, PA OVO JE ČUDO! SRBIJA SRUŠILA NEMAČKU: Spektakularna igra Orlova za pobedu koja ostavlja nadu za drugi krug
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviNACIJA JE OVO ČEKALA! Evo šta Srbiji treba za prolazak dalje na EP posle lude pobede nad Nemcima!
Lazar Kukić

Gol Srbije protiv Nemačke Izvor: Arena 1 Premium