"PRESUDILA JE LJUBAV PREMA SRBIJI"! Izjava golmana "orlova" kupila je srca svih navijača u našoj zemlji nakon herojskog rušenja Nemaca!
Rukometna reprezentacija Srbije napravila je senzaciju na EP u Danskoj pobedom nad selekcijom Nemačke - 30:27.
Heroj pobede bio je i naš golman Dejan Milosavljev, koji je izjavom kupio srca navijača u Srbiji:
- Veoma sam ponosan, posebno na prvo poluvreme protiv Španije, kao i na drugo poluvreme večeras protiv Nemačke. Nismo izgubili nadu. Znali smo da, kada izađemo na teren, moramo da igramo bolju odbranu. I na kraju, mislim da smo zaslužili da pobedimo ovu utakmicu jer smo pokazali više. Želeli smo više, želeli smo pobedu - rekao je Milosavljev neposredno po završetku meča.
Srbija je otišla na poluvreme sa minus tri, da bi pobedila sa četiri razlike – na veliku radost cele nacije.
- Mislim da je ključ bio u odbrani, u energiji i u tome što smo znali kako da kaznimo protivnika (Nemce) za njihove greške.
Za kraj specijalna emocija, obratio se na maternjem jeziku.
- Presudila je ljubav prema Srbiji - zaključio je Milosavljev!
