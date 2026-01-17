Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije napravila je senzaciju na EP u Danskoj pobedom nad selekcijom Nemačke - 30:27.

Heroj pobede bio je i naš golman Dejan Milosavljev, koji je izjavom kupio srca navijača u Srbiji:

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

- Veoma sam ponosan, posebno na prvo poluvreme protiv Španije, kao i na drugo poluvreme večeras protiv Nemačke. Nismo izgubili nadu. Znali smo da, kada izađemo na teren, moramo da igramo bolju odbranu. I na kraju, mislim da smo zaslužili da pobedimo ovu utakmicu jer smo pokazali više. Želeli smo više, želeli smo pobedu - rekao je Milosavljev neposredno po završetku meča.

Srbija je otišla na poluvreme sa minus tri, da bi pobedila sa četiri razlike – na veliku radost cele nacije.

- Mislim da je ključ bio u odbrani, u energiji i u tome što smo znali kako da kaznimo protivnika (Nemce) za njihove greške.

Za kraj specijalna emocija, obratio se na maternjem jeziku.

- Presudila je ljubav prema Srbiji - zaključio je Milosavljev!

