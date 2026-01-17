Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Herningu selekciju Nemačke sa 30:27 (13:17), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

Posle uvodnog poraza od Španije (27:29), Srbija je ovom pobedom zadržala šanse za plasman u narednu rundu šampionata Evrope.

Mijajlo Marsenić, kapiten rukometaša Srbije, poručio je da će u svlačionici skrenuti pažnju saigračima da ne "polete" posle ovog trijumfa.

"U trenucima kad smo se vratili, momci su odigrali neverovatno. Svi su me učinili ponosnim, saigrači i navijači u hali. Ostaje žal za utakmicom protiv Španije, ali bog nas je sada nagradio divnom pobedom. Dok sam kapiten neću dozvoliti opuštanje, reći ću im da ništa nismo uradili i da ne treba da budemo ‘seljačka ekipa’ i zadovoljimo se samo ovom pobedom", izjavio je pivot tokom obraćanja novinarima.

Rukometaši Srbije će u poslednjem kolu igrati protiv Austrije.

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Gol Srbije protiv Nemačke Izvor: Arena 1 Premium