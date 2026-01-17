Velika radost srpskih rukometaša posle pobede nad Nemačkom.
NAJVEĆA POBEDA SRPSKOG RUKOMETA U OVOJ DECENIJI: Pogledajte slavlje Orlova - erupcija radosti!
Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Herningu selekciju Nemačke sa 30:27 (13:17), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.
Pogledajte slavlje naših momaka posle pobede:
Posle uvodnog poraza od Španije (27:29), Srbija je ovom pobedom zadržala šanse za plasman u narednu rundu šampionata Evrope.
Rukometaši Srbije će u poslednjem kolu igrati protiv Austrije.
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
