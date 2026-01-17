Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Herningu selekciju Nemačke sa 30:27 (13:17), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

Pogledajte slavlje naših momaka posle pobede:

Posle uvodnog poraza od Španije (27:29), Srbija je ovom pobedom zadržala šanse za plasman u narednu rundu šampionata Evrope.

Rukometaši Srbije će u poslednjem kolu igrati protiv Austrije.

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

