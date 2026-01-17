Rukometaši Srbije će u poslednjem kolu igrati protiv Austrije.
OVE MOMKE SU SVI OTPISALI! Rukometaši Srbije su ovako zgazili olimpijske vicešampione
Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Herningu selekciju Nemačke sa 30:27 (13:17), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.
Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
