Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Herningu selekciju Nemačke sa 30:27 (13:17), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Rukomet Srbija Nemačka poništen gol na Evropskom prvenstvu Izvor: TV Arena sport/Screenshot