"Rekli smo da moramo da se fokusiramo 60 minuta".
iskreno
SELEKTOR GONZALES POZIVA NA OPREZ PRED AUSTRIJU! Ništa još nije gotovo!
Slušaj vest
Selektor rukometaša Srbije Raul Gonsales smirio je euforiju nakon velike pobede nad Nemačkom.
Srbija je slavila u drugom kolu grupe A rezultatom 30:27!
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
Vidi galeriju
- Rekli smo da moramo da se fokusiramo 60 minuta. Znali smo šta treba da promenimo, znali smo da možemo da igramo mnogo bolje - rekao je Gonsales.
Sledi bitan duel protiv Austrije. Pobeda "orlovima" donosi prolaz u drugu fazu takmičenja.
- Nije gotovo, moramo da se fokusiramo na Austriju, imaju jako dobre igrače. Možda nismo mnogo bolji od Austrije, moramo da budemo glavom u utakmici, da budemo što bolji možemo - kazao je Španac.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši