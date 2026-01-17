Slušaj vest

Selektor rukometaša Srbije Raul Gonsales smirio je euforiju nakon velike pobede nad Nemačkom.

Srbija je slavila u drugom kolu grupe A rezultatom 30:27!

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

- Rekli smo da moramo da se fokusiramo 60 minuta. Znali smo šta treba da promenimo, znali smo da možemo da igramo mnogo bolje - rekao je Gonsales.

Sledi bitan duel protiv Austrije. Pobeda "orlovima" donosi prolaz u drugu fazu takmičenja.

- Nije gotovo, moramo da se fokusiramo na Austriju, imaju jako dobre igrače. Možda nismo mnogo bolji od Austrije, moramo da budemo glavom u utakmici, da budemo što bolji možemo - kazao je Španac.

