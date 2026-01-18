Slušaj vest

Kažu da je jedan od preduslova za uspešnu karijeru neophodna i određena doza sreće.

Kao i da se neko, ko prepoznaje talenat, nađe na pravom mestu u pravo vreme.

Legendarni rukometaš, potom i trener, Dragan Vrgović nije morao dva puta da razmisli. Već na prvu je prepoznao talenat dečaka iz Dolova i pozove ga u Kać da se priključi, tada moćnom Jugoviću.

Od Jugovića, preko Partizana, do krova Evrope

Dejan Milosavljev, čovek koji je sa 12 odbrana zaustavio moćnu Nemačku na Evropskom prvenstvu, sa samo 12 godina je otišao iz rodnog Dolova u Jugović. U jednom intervjuu o svojim rukometnim počecima je rekao.

–Otišao sam u Kać sa nepunih 12 godina, a imao sam jako dobro podlogu što se tiče tehnike branjenja. Sećam se da mi je tadašnji trener - profesor Nenad Stokić, samo davao tehničke vežbe što je za decu najbitnije, i hvala mu! Imali smo talentovanu generaciju dečaka rođenih 1996-95 godine i osvojili smo prvenstvo Vojvodine u Bačkoj Palanci. Tu me je video Dragan Vrgović iz Kaća, koji je odmah stupio u kontakt s mojim roditeljima i to leto sam uz njihovu veliku podršku, da tako kažem, prelomio da želim ići od kuće i pratim svoj osećaj i ljubav prema rukometu.

Dejan, koji će za dva meseca proslaviti 30. rođendan, zadržao se u Kaću punih osam godina. Potom se obreo u beogradskom Partizanu. Kao igrač crno-belih jedno kratko vreme je bio na pozajmici u klubu Lehvija iz Katara.

U leto 2018. godine priključio se Vardaru iz Skoplja, tada najboljem klubu u Evropi.

Sa makedonskim klubom je osvojio Ligu šampiona u blistavoj sezoni 2018/19 kada je klub osvojio četiri trofeja - regionalnu SEHA ligu, prvenstvo i kup Makedonije.

Nemce poznaje kao svoj džep

Iz Skoplja se preselio u Berlin, gde je zadužio dres nemačkog Fiksea. Sa Nemcima je osvojio Ligu Evrope i Bundesligu, a bio je vicešampion Lige šampiona.

Popularni "Banda" će do leta biti član ovog kluba, a zatim se seli u poljski Kjelce, koji pravi tim za osvajanje Lige šampiona. Na klupi poljske ekipe je čuveni Talant Dušebajev, koji Milosavljeva vidi kao jednog od najboljih golmana na svetu.

"On je igrač svetske klase, među tri najbolja na svetu", rekao je o 29-godišnjem igraču trener Poljaka.

Standardni reprezentativac dodatno motivisao saigrače

Od 2014. godine je standarni član reprezentacije Srbije.

Ne samo odbranama, već i izjavom popularni Banda, kao da je dodatno motivisao ekipu. Bio je revoltiran posle meča protiv Španije. Njegova izjava je možda i prodrmala ekipu.

"Neki me osuđuju, neki ne. Imao sam podršku moje porodice. Stvarno mi je bilo teško posle poraza. Momci su pametni, poslušali su selektora i na kraju nas je Bog nagradio pobedom".

Herojskom igrom i pobedom nad Nemačkom, Srbija je došla na korak od plasmana iz "grupe smrti" u narednu fazu Evropskog prvenstva. Za to će biti potrebna pobeda nad Austrijom u poslednjem kolu.

Milosavljev spušta loptu na parket.

"Imaju Austrijanci odličan tim, brza krila, sa golmanom Mestlom koji sjajno brani u Bundesligi. Oba su golmana dobra. Treba da budemo pametni, da se borimo do poslednjeg trenutka. Sigurno će biti težak meč".

Uz sjajnog Dejana Milosavljeva nema dileme da će Srbija imati daleko veće šanse da se plasira u narednu rundu.