Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je čudesnu pobedu nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu u Danskoj.

Srbija je u utakmici 2. kola grupe A slavila 30:27 i tako napravila ogroman korak ka plasmanu u drugi krug takmičenja.

Pored sjajne igre Orlova, fantastičnog golmana Dejana Milosavljeva, detalj koji je odlučio pobednika bila je odluka selektora Nemačke Alfreda Gislasona.

Gislason je pri rezultatu 26:25 za Srbiju tražio tajm-aut u momentu kada je njegov igrač Juri Konor uputio udarac ka golu našeg tima. Lopta je zatresla mrežu, ali gol nije priznat zbog poteza nemačkog selektora.

Tako je Gislason svojom odlukom poništio gol svog tima u izuzetno važnom momentu meča.

Iako su se njegovi igrači trudili da na pitanja novinara odgovaraju diplomatski, iz njihovih izjava se ipak jasno moglo zaključiti da su nezadovoljni načinom na koji je Nemac vodio meč.

"Naravno da u tebi ključa dok sediš na klupi, a znaš isto tako da možeš pomoći svojoj ekipi na terenu", rekao je Juri Konor.

"Nećemo moći da to uradimo sami sada. Nećemo moći da to uradimo čak ni ako se igra svih 60 minuta. Uspećemo samo ako svi budu tu, ako svi budu imali samopouzdanja i ako to samopouzdanje dolazi od nas kao tima", dodao je najbolji igrač Nemačke.

Meč je završio sa pet golova, imao bi i više da njegov selektor nije napravio neviđenu glupost.

Osvrnuo se kratko i na šokantan potez Gislasona.

"Ne znam da li da odgovorim na to pitanje... Svaki igrač želi da bude na terenu i da pruži sve što ima. Naravno, želim da pomognem i mogao sam da pomognem, tako da ne razumem".