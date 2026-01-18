Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije napravila je pravo čudo u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Herningu.

Naši rukometaši savladali su posle preokreta favorizovanu nemačku i tako napravili veliki korak ka plasmanu u drugu rundu takmičena.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Nakon meča usledila je velika radost naših momaka na terenu, a jedan od istinskih junaka trijumfa, golman Dragan Milosavljev, pobrinuo se da naši rukometaši ne preteraju sa slavljem.

Sjajni golman je u jednom momentu prišao Vanji Iliću i opomenuo ga da ne skandira rivalu "Aufiderzen".

U pitanju je nemačka reč koja znači doviđenja ili zbogom, a naši navijači je često skandiraju kada slave pobede protiv nemačkih klubova i reprezentacija.

Milosavljev smatra da je to nepoštovanje protivnika, pa je rešio da "ućutka" Ilića.

Rukomet Srbija - Nemačka: Dejan Milosavljev brani Vanji Iliću da skandira Aufiderzen Izvor: Arena 1 Premium