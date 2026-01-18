DETALJ KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO! "Ministar odbrane" zabranio jednu reč u velikom slavlju Srbije! Odmah je opomenuo saigrača! (VIDEO)
Rukometna reprezentacija Srbije napravila je pravo čudo u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Herningu.
Naši rukometaši savladali su posle preokreta favorizovanu nemačku i tako napravili veliki korak ka plasmanu u drugu rundu takmičena.
Nakon meča usledila je velika radost naših momaka na terenu, a jedan od istinskih junaka trijumfa, golman Dragan Milosavljev, pobrinuo se da naši rukometaši ne preteraju sa slavljem.
Sjajni golman je u jednom momentu prišao Vanji Iliću i opomenuo ga da ne skandira rivalu "Aufiderzen".
U pitanju je nemačka reč koja znači doviđenja ili zbogom, a naši navijači je često skandiraju kada slave pobede protiv nemačkih klubova i reprezentacija.
Milosavljev smatra da je to nepoštovanje protivnika, pa je rešio da "ućutka" Ilića.