Slušaj vest

Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anastasija Živković osvojila je danas zlatnu medalju vazdušnom puškom na Velikoj nagradi Sofije.

Evropska prvakinja za mlađe juniorke Anastasija Živković pobedila je rezultatom 254,1 krug, što je 0,8 krugova bolje od važećeg evropskog seniorskog rekorda.

Drugo mesto osvojila je Bugarka Tanja Rizova, a treća je bila Grkinja Dimitra Koula.

Posle pobede u pojedinačnom takmičenju, Damir Mikec osvojio je i zlatnu medalju u nadmetanju mešovitih timova vazdušnim pištoljem zajedno sa bugarskom reprezentativkom Antonaetom Kostadinovom.

Oni su u kvalifikacijama imali najbolji rezultat.

Takmičenje je održano po starim pravilima, pa su posle kvalifikacija na programu bili mečevi za zlato i bronzu.

Kostadinova i Mikec je trebalo da se takmiče protiv grčkog para koji je odustao, pa je srpsko-bugarski par osvojio zlato bez borbe.

Beta

Ne propustiteOstali sportoviDETALJ KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO! "Ministar odbrane" zabranio jednu reč u velikom slavlju Srbije! Odmah je opomenuo saigrača! (VIDEO)
Dejan Milosavljev
Ostali sportoviSVET BRUJI O ŠOKANTNOM POTEZU SELEKTORA NEMAČKE! Napravio neviđenu glupost i pogurao Srbiju ka trijumfu - najbolji igrač ga brutalno isprozivao! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-18 093151.jpg
Ostali sportoviZBOG LJUBAVI PREMA SRBIJI ODBIO NEMAČKU - SINOĆ JE JEDVA ZADRŽAO SUZE U STUDIJU: Zadrhti mi glas kad vidim ovo posle svih tih nesreća!
serbiafrance-08.jpg
Ostali sportoviSRBIJA IMA NOVOG "MINISTRA ODBRANE": Ko je Dejan Banda Milosavljev, golman koji je na čudesan način zaustavio Nemačku
Dejan Milosavljević

"ZORANA HTELA DA ODUSTANE PRE MEDALJE?!" Šok intervju Damira Mikeca za Kurir televiziju: Otkrio najveću TAJNU turskog "PLAĆENIKA" Izvor: Kurir televizija