Slušaj vest

Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anastasija Živković osvojila je danas zlatnu medalju vazdušnom puškom na Velikoj nagradi Sofije.

Evropska prvakinja za mlađe juniorke Anastasija Živković pobedila je rezultatom 254,1 krug, što je 0,8 krugova bolje od važećeg evropskog seniorskog rekorda.

Drugo mesto osvojila je Bugarka Tanja Rizova, a treća je bila Grkinja Dimitra Koula.

Posle pobede u pojedinačnom takmičenju, Damir Mikec osvojio je i zlatnu medalju u nadmetanju mešovitih timova vazdušnim pištoljem zajedno sa bugarskom reprezentativkom Antonaetom Kostadinovom.

Oni su u kvalifikacijama imali najbolji rezultat.

Takmičenje je održano po starim pravilima, pa su posle kvalifikacija na programu bili mečevi za zlato i bronzu.

Kostadinova i Mikec je trebalo da se takmiče protiv grčkog para koji je odustao, pa je srpsko-bugarski par osvojio zlato bez borbe.

Beta