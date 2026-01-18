Slušaj vest

Odbojkaši Velikog Gradišta ostvarili su veliku pobedu u 11. kolu Superlige Srbije, savladavši ekipu Crvene zvezde rezultatom 3:2, u sjajnoj atmosferi prepune hale u Velikom Gradištu.

Posle velike borbe i neizvesne utakmice, domaći tim je pokazao karakter, snagu i zajedništvo, te zasluženo došao do jedne od najvećih pobeda u novijoj istoriji kluba.

Veliko Gradište - Crvena zvezda Foto: Dejan Bogdanović Papi

Nakon meča, izjavu je dao predsednik Skupštine opštine Veliko Gradište i član Upravnog odbora kluba Vladimir Štbac:

„Ovo je jedna od najvećih pobeda u novijoj istoriji našeg kluba. Veliko Gradište je grad koji živi za odbojku, a hala puna roditelja sa decom i organizovanim navijanjem je nešto što se retko viđa u Superligi Srbije. Ova pobeda je podstrek za još jači rad. Klub stabilno funkcioniše i, bez obzira na snagu ekipa na papiru, u Velikom Gradištu smo uvek favoriti, jer će se iz naše hale u budućnosti teško odnositi bodovi.“

