„Ovo je jedna od najvećih pobeda u novijoj istoriji našeg kluba. Veliko Gradište je grad koji živi za odbojku, a hala puna roditelja sa decom i organizovanim navijanjem je nešto što se retko viđa u Superligi Srbije. Ova pobeda je podstrek za još jači rad. Klub stabilno funkcioniše i, bez obzira na snagu ekipa na papiru, u Velikom Gradištu smo uvek favoriti, jer će se iz naše hale u budućnosti teško odnositi bodovi.“