DAN KOJI ĆE SE PAMTITI! Istorijska pobeda odbojkaša Velikog Gradišta nad Crvenom zvezdom
Odbojkaši Velikog Gradišta ostvarili su veliku pobedu u 11. kolu Superlige Srbije, savladavši ekipu Crvene zvezde rezultatom 3:2, u sjajnoj atmosferi prepune hale u Velikom Gradištu.
Posle velike borbe i neizvesne utakmice, domaći tim je pokazao karakter, snagu i zajedništvo, te zasluženo došao do jedne od najvećih pobeda u novijoj istoriji kluba.
Nakon meča, izjavu je dao predsednik Skupštine opštine Veliko Gradište i član Upravnog odbora kluba Vladimir Štbac:
„Ovo je jedna od najvećih pobeda u novijoj istoriji našeg kluba. Veliko Gradište je grad koji živi za odbojku, a hala puna roditelja sa decom i organizovanim navijanjem je nešto što se retko viđa u Superligi Srbije. Ova pobeda je podstrek za još jači rad. Klub stabilno funkcioniše i, bez obzira na snagu ekipa na papiru, u Velikom Gradištu smo uvek favoriti, jer će se iz naše hale u budućnosti teško odnositi bodovi.“