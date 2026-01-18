Slušaj vest

Vaterpolisti Francuske nisu uspeli da pomognu Srbiji na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Naime, Španci su pregazili Francuze pobedivši ih rezultatom 14:8 - i samim tim tako stavili dodatan pritisak na Srbiju pred okršaj sa Mađarima (20.30).

To samim tim znači da će Srbiji večerašnji meč protiv Mađarske sada biti od još veće važnosti, pošto bi nas eventualni poraz "gurnuo" u dramu sa Furijom za plasman dalje, odnosno ova selekcija imala bi prednost na tabeli pred poslednje kolo u tom slučaju.

