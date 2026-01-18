ALARM U TABORU SRBIJE PRED MAĐARSKU! Stigle loše vesti neposredno pred veliki okršaj u Beogradskoj areni - samo da sve bude kako treba...
Vaterpolisti Francuske nisu uspeli da pomognu Srbiji na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Naime, Španci su pregazili Francuze pobedivši ih rezultatom 14:8 - i samim tim tako stavili dodatan pritisak na Srbiju pred okršaj sa Mađarima (20.30).
To samim tim znači da će Srbiji večerašnji meč protiv Mađarske sada biti od još veće važnosti, pošto bi nas eventualni poraz "gurnuo" u dramu sa Furijom za plasman dalje, odnosno ova selekcija imala bi prednost na tabeli pred poslednje kolo u tom slučaju.
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
BONUS VIDEO: