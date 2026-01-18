Slušaj vest

"Srbija šokirala Nemačku", naslovljava sportski portal javnog servisa Športšau o pobedi rukometaša Srbije (30:27) nad jednim od favorita Evropskog prvenstva koje se igra u skandinavskim zemljama.

U izveštajima nemački mediji naglašavaju "dramu sa tajm-autom".

Naime, nemački selektor, Islanđanin Alfred Gislason, stisnuo je taster za tajm-aut "milisekunde" pre nego što je Juri Knor dao gol koji bi Nemcima doneo izjednačenje na 26:26.

"Gol je poništen, napad potom prokockan, Srbija je otišla na dva gola razlike. I to usred odlučujuće serije Srbije od 4:0 koja je dovela od 24:25 (54. minut) do 28:25 (60. minut) i do puta pobede", dodaje Športšau.

"Naravno da to ide meni na dušu", rekao je Gislason o svom propustu. "Moramo brzinski da analiziramo šta smo danas radili pogrešno. Jasno je da moramo da dobijemo utakmicu protiv Španije."

Ako ne pobede jaku Španiju, Nemci skoro izvesno ne idu dalje. Srbija pak u poslednjem kolu treba da dobije, na papiru, najslabiju ekipu grupe Austriju i sigurno ide u drugu fazu.

"Ne mogu ovo da objasnim", rekao je nemački rukometaš Julijan Kester posle poraza. "Raspali smo se skroz. Napred ništa nismo pogađali, naprosto smo bacali lopte nikuda"

Kakav će biti rasplet

"Odjednom strah za Evropsko prvenstvo", piše tabloid Bild. "Sad moramo da drhtimo da li ćemo proći!"

Sportski magazin Kiker na svom portalu ocenjuje da „underdog“ Srbija u drugom poluvremenu nije paničila ni kad su Nemci odbili prvi nalet, da je igrala uporno i na kraju slavila.

Agencija dpa razmatra sve scenarije – Srbija ide dalje ako pobedi Austriju, samo je pitanje da li nosi bodove u narednu fazu.

Nemci pak, da bi bili sigurni, moraju da dobiju Španiju sa više od tri gola razlike. Mogu da prođu i sa nižom pobedom ili nerešenim, ako Srbija izgubi od Austrije.

Postoji i neverovatni scenario – da Nemačka izgubi, ali da ipak prođe. I to ako Austrija dobije Srbiju sa tačno tri gola razlike, ali ne više od 29:26. Tada bi se između Nemačke, Austrije i Srbije stvorio trougao sa identičnom gol-razlikom, ali bi tu Nemci imali najviše postignutih golova.