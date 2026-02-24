Slušaj vest

Neverovatne scene zabeležene su u Las Vegasu.

Čuvena braća, bokseri Amado i Fernando Vargas potukli su se u holu jednog hotela naočigled mnogobrojnih svedoka.

Boks Foto: Schulman Sachs / DPA / Profimedia, Privatna Arhiva, International olympic comittee

 Na snimku se vidi kako 29-godišnji Fernando napada četiri godine mlađeg brata.

Stariji brat je, kako se sumnja, napao mlađeg zbog brutalne prevare.

"Spavao je tri puta s bratovom devojkom u proteklih sedam dana", mogli su se čuti nezvanični komentari.

Fernando u svojoj profesionalnoj karijeri ima učinak od 17 pobeda i jednog poraza.

Amado je još uvek neporažen, pošto je dobio svih 13 borbi, od toga šest nokautom.

Ne propustiteOstali sportoviBOŽIĆ KOJI JE BIO POSEBAN: Nokaut veka bacio je u trans sve od Vardara do Triglava
Mate Parlov
Ostali sportoviSPEKTAKULARNA VEST! NAVIJAČI U TOTALNOJ EKSTAZI! Jedan od najboljih boksera ikada se vraća iz penzije, svi jedva čekaju da ga ponovo vide u ringu!
profimedia-0949182776.jpg
Ostali sportoviPOJAVIO SE HOROR SNIMAK! ENTONI DŽOŠUA JAUČE OD BOLOVA, POGLEDAJTE KAKO GA IZVLAČE IZ SMRSKANOG VOZILA! Jezive scene sa mesta nesreće, ovaj video obilazi svet!
Screenshot 2025-12-29 160243.jpg
Ostali sportoviOGLASIO SE BOKSER ZBOG KOG JE POČELA BRUTALNA TUČA U NOVOM PAZARU! Nije se znalo ko koga udara, a on posle skandala koji je obišao Srbiju kaže OVO!
Masovna tuča u sportskoj hali

Masovna tuča u sportskoj hali Izvor: Kurir