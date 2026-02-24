Stariji brat je, kako se sumnja, napao mlađeg zbog toga što mu je zaveo devojku
ČUVENA BRAĆA SE POTUKLA U HOTELU ZBOG BRUTALNE PREVARE: Mlađi 3 puta spavao s bratovom devojkom u 7 dana
Neverovatne scene zabeležene su u Las Vegasu.
Čuvena braća, bokseri Amado i Fernando Vargas potukli su se u holu jednog hotela naočigled mnogobrojnih svedoka.
Boks Foto: Schulman Sachs / DPA / Profimedia, Privatna Arhiva, International olympic comittee
Na snimku se vidi kako 29-godišnji Fernando napada četiri godine mlađeg brata.
Stariji brat je, kako se sumnja, napao mlađeg zbog brutalne prevare.
"Spavao je tri puta s bratovom devojkom u proteklih sedam dana", mogli su se čuti nezvanični komentari.
Fernando u svojoj profesionalnoj karijeri ima učinak od 17 pobeda i jednog poraza.
Amado je još uvek neporažen, pošto je dobio svih 13 borbi, od toga šest nokautom.
